Умер звезда фильмов о Супермене Теренс Стэмп

На 88-м году жизни умер один из наиболее востребованных британских киноактеров 1960-х годов Теренс Стэмп — звезда «Звездных войн» и фильмов о Супермене.

Как сообщает Reuters со ссылкой на семью артиста, Стэмп скончался в воскресенье, 17 августа. Причины смерти не уточняются.

«Он оставил после себя выдающиеся работы, как актерские, так и писательские, которые будут продолжать трогать и вдохновлять людей долгие годы», — заявила семья артиста.

Теренс родился 22 июля 1938 года в рабочих кварталах Лондона. Его карьера артиста началась в 1960-х. Первой заметной работой в кино Стэмпа стала роль Билли Бадда в экранизации одноимённой морской повести писателя Германа Мелвилла. За нее актер был номинирован на «Оскар» и получил «Золотой глобус».

Всемирную известность Стэмп получил после роли злодея генерала Зода в фильмах «Супермен» и «Супермен — 2».

В 1980-х и позднее артист снимался в картинах: «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза», «Красная планета», «Молодые стрелки» и многих других. Последней работой Стэмпа стало участие в фильме ужасов «Прошлой ночью в Сохо».

Также сообщалось о смерти писателя и участника группы Стивена Кинга Грега Айлза. Он умер от рака в возрасте 65 лет.