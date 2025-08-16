Писатель и участник группы Стивена Кинга Грег Айлз умер от рака в 65 лет

В возрасте 65 лет скончался американский писатель, сценарист Грег Айлз. О его смерти сообщает Mississippi Today.

Известно, что Айлз умер от миеломы — онкопатологии крови, затрагивающей плоские кости, позвоночник и почки.

Айлз родился в 1960 году в Штутгарте в Западной Германии. Его дебютным романом стал триллер о нацистском военном преступнике Рудольфе Гессе «Шпандау Феникс». В 2002 году написал сценарий к фильму «24 часа» по одноименной книге. В картине снялись Шарлиз Терон, Кортни Лав, Дакота Фаннинг и другие.

Входил в состав литературно-музыкальной группы The Rock Bottom Remainders, участником которой был писатель Стивен Кинг и создатель «Симпсонов» Мэтт Грейнинг.

В 2011 году Грег попал в серьезное ДТП. Писатель помимо множественных травм получил разрыв аорты, провел восемь дней в искусственной коме и лишился правой ноги ниже колена.

Всего за свою карьеру написал около 17 романов в разных жанрах.

Ранее в возрасте 90 лет умер актер, режиссер и кукловод Пол Дэвис.