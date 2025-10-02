Умер звезда британского ситкома 90-х «Дуракам везет» Патрик Мюррей

В Великобритании на 69-м году жизни скончался актер Патрик Мюррей, прославившийся ролью закадычного друга главного героя в ситкоме 1990-х годов «Дуракам везет». Об этом сообщает издание Daily Mirror со ссылкой на официальное заявление фан-клуба актера.

Как стало известно, причиной смерти стал рак легких. Актер боролся с тяжелым заболеванием на протяжении нескольких лет. В 2022 году у него случилась ремиссия, но на следующий год болезнь вернулась и дала метастазы.

Патрик Мюррей запомнился зрителям по роли Микки Пирса, находчивого и предприимчивого друга Дел Бойя в исполнении Дэвида Джейсона. Его герой стал неотъемлемой частью успеха сериала.

«С тяжелым сердцем мы сообщаем о смерти нашего друга Патрика Мюррея. Он был постоянным гостем наших мероприятий, и нам будет не хватать его чувства юмора и той радости, которую он приносил многим», – говорится в сообщении фан-клуба.

Последний раз на экране Мюррей появился в 2019 году в сериале «Условия», после чего все его силы были направлены на борьбу с болезнью.

