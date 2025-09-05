Умер знаменитый профессор журфака МГУ Михаил Шкондин

В возрасте 92 лет умер профессор журфака МГУ им. М.В. Ломоносова Михаил Шкондин. Он несколько дней не дожил до 93-летия.

О смерти сообщает mk.ru.

Шкондин – старейший сотрудник факультета, он воспитал не одно поколение журналистов. Его день рождения выпадает на 26 сентября, но преподаватель всегда отмечал его 15 октября. Никто не знал, что связывало профессора с этой датой.

Несмотря на возраст, уход Шкондина стал для многих неожиданным. Причина смерти не уточняется.

Доктор филологических наук Светлана Распопова рассказала, что коллега служил в авиации, затем сменил ее на журналистику. В 27 лет поступил на факультет журналистики МГУ. Работал в газете «Сельская жизнь», затем в ТАСС. Когда Шкондин пришел в науку, «сразу там стал своим». Его любили и студенты, и коллеги. По словам Распоповой, он хорошо пел, писал стихи, любил людей, «смеялся громко, раскатисто, как и жил».

