Умер нидерландский актер Хелмер Вауденберг

Нидерландский актер, режиссер и сценарист Хелмер Вауденберг умер от сердечного приступа. Ему было 78 лет.

Смерть актера известного деятеля культуры наступила 23 ноября, однако известно об этом стало только сейчас. О дате похорон сведений не поступало.

В 1960х годах прошлого века Вауденберг основал собственный театр. В 1971 году снялся в скандальной драме для взрослых под названием «Грустный фильм». Кроме того, он играл в сериалах «Из-за кошек», «Две королевы и валет», «Забытый богом» и других проектах, сообщает «Российская газета».

Ранее мы писали, что на 75-м году жизни умер аргентинский «сердцеед» Альдо Пастур. Актер получил широкую популярность благодаря ролям в «мыльных операх» и аргентинских теленовеллах. На его счету такие фильмы и сериалы, как «Богатые и знаменитые», «Падре Корахе», «Измена», «Изумрудное ожерелье» и многие другие.