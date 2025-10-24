Умер житель Луганска, пнувший колонку с песней украинской группы «Океан Эльзы»

Умер житель Луганска, который пнул колонку с песней украинской группы «Океан Эльзы». Очевидцы рассказывали, что после соприкосновения с устройством произошел взрыв. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, на улице Черноморской мужчина увидел колонку, из которой играла песня украинского музыкального коллектива. Он разозлился и пнул вещь ногой, после чего прогремел взрыв. Сообщалось, что пострадавшему оторвало ногу.

Жителя Луганска после случившегося доставили в больницу в тяжелом состоянии. Медики почти сутки спасали его жизнь, но пациент все-таки скончался. Источник выяснил, что мужчина так и не пришел в сознание.

К слову, от взрыва пострадала и супруга мужчины. Она тоже находится в больнице. Врачи оказывают ей необходимую помощь. Состояние пациентки не уточняется.

