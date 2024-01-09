Умер заслуженный тренер России Сокол Слободник

Умер заслуженный тренер России по спортивному ориентированию Сокол Слободник, которому 30 сентября исполнилось 85 лет. Эту печальную информацию сообщил Пятый канал.

Сокол Слободник был создателем и тренером Детско-юношеского клуба спортивного ориентирования «Искатель» в Москве. Он заслужил признание благодаря тому, что его подопечные внесли значительный вклад в медальный реестр Федерации спортивного ориентирования России.

Мужчина также занимал почетное место в Федерации спортивного ориентирования, где его труды и достижения останутся ярким воспоминанием в этой области.

Причиной смерти, как сообщает источник, стала острая сердечно-сосудистая недостаточность (ОССН). Информации о дате и месте похорон пока нет.

Ранее мы писали о том, что умер 78-летний футболист Франц Беккенбауэр. Новость о кончине спортсмена подтвердила его семья. Что стало причиной смерти футболиста — пока не уточняется. Также нет данных о том, где Франца похоронят.

Напомним, что Франц является легендой мирового спорта. Он дважды выигрывал «Золотой мяч» и становился чемпионом мира. Также футболист три раза подряд завоевывал Кубок европейских чемпионов с «Баварией».