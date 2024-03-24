Умер заслуженный артист России Игорь Булатов

Умер заслуженный артист России, актер Игорь Булатов. 30 апреля ему бы исполнилось 59 лет.

Причина смерти актера не уточняется, однако известно, что он скончался в ночь на 24 марта. О дате похорон и времени прощания информации не приводится.

«Ушел из жизни человек невероятной жизнерадостности, оптимизма, огромной любви в искусству, Артист с большой буквы», - говорится в некрологе Амурского областного театра драмы, где служил Булатов.

Игорь Булатов долгое время состоял в труппе Амурского областного театра драмы, однако позже решил открыть свое дело и создал детскую театральную студию «Булавочка».

Он был известен любителям местного театра по ролям в постановках «Загадки дома Вернье», «На бойком месте», «Мастер и Маргарита», «Поминальная молитва» и других.

Ранее сообщалось о смерти испанской актрисы и певицы Сильвии Тортосы, известной российским зрителям по роли Эммануэлы де ла Ривы в сериале «Дежурная аптека». 77-летняя артистка продолжительное время боролась с раком.