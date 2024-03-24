В Испании умерла 77-летняя актриса из сериала «Дежурная аптека» Сильвия Тортоса

Умерла испанская актриса и певица Сильвия Тортоса, известная российским зрителям по роли Эммануэлы де ла Ривы в сериале «Дежурная аптека». 77-летняя артистка продолжительное время боролась с раком.

Тортоса скончалась 23 марта, однако известно об этом стало только сейчас. Похороны звезды испанского кино и телевидения пройдут в понедельник, 25 марта.

Сильвия Тортоса в подростковом возрасте пришла в театр, ее первой ролью стала Дороти в постановке «Волшебник страны Оз».

Ее дебют на экране состоялся в 1960-х годах. Кроме культового сериала «Дежурная аптека» актриса также сыграла в фильмах «Поезд ужасов», «Одиннадцатый час», «Черная луна» и других, сообщает «Российская газета».

Ранее стало известно, что американская актриса, режиссер, продюсер Касс Уорнер умерла через неделю после своего 76-летия. Она была внучкой Гарри Уорнера — создателя кинокомпании Warner Bros.