На 86-м году жизни скончался Яков Безель, выдающийся ученый и главный разработчик систем противовоздушной обороны Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе концерна «Алмаз-Антей», не раскрывая подробностей о причине смерти.

Безель внес большой вклад в развитие отечественной радиотехнической отрасли. Он принимал непосредственное участие в создании ряда автоматизированных комплексов для радиотехнических подразделений, включая системы «Основа», «Нива» и «Основа-1».

Среди наиболее значимых достижений Безеля — работа над созданием автоматизированной системы управления зенитно-ракетной бригады «Байкал». Эта система стала важным шагом в повышении оперативности и точности работы подразделений ПВО.

Под руководством академика Безеля была разработана Единая автоматизированная радиолокационная система Федеральной системы разведки, а также ряд других важных проектов, обеспечивающих безопасность страны.

Ранее на 65-м году умер от рака клавишник поп-рок-группы Deacon Blue Джеймс Прайм.