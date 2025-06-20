На 65-году жизни от рака умер клавишник поп-рок-группы Deacon Blue Джеймс Прайм

Скончался мультиинструменталист, известный как клавишник и сооснователь шотландской поп-рок-группы Deacon Blue Джеймс Прайм. Ему было 64 года.

О его смерти сообщили остальные участники коллектива в соцсети X (бывший Twitter). По словам музыкантов, у их коллеги было онкологическое заболевание. Точный диагноз не разглашается.

«Дорогие друзья, мы с глубокой печалью сообщаем, что наш брат Джеймс Прайм скончался сегодня утром после непродолжительной борьбы с раком», — написали Deacon Blue в четверг, 19 июня.

В 1985 году Джеймс Прайм стал одним из основателей коллектива, который начал свою деятельность в Глазго. Их первый студийный альбом вышел в 1987 году. После распада в 1994 году, группа воссоединилась спустя пять лет.

Коллеги по цеху и поклонники творчества Deacon Blue высоко оценивают его вклад в развитие современной музыки. Прайм также был театральным актером.

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