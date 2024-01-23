Умер вокалист группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко

Вокалист петербургской музыкальной группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко умер на 52-м году жизни. Он скончался 22 января в Покровской больнице.

19 и 21 января артист дал два последних концерта в Санкт-Петербурге. Первое выступление было приурочено ко дню его рождения, а 21 января он вышел на сцену с проектом Tres Muchachos & compaňeros. Также группа собиралась выступить до конца месяца в Москве, пишет Фонтанка.

Директор группы Денис Рачков отметил, что Ефременко себя плохо чувствовал с декабря. Недомогания он обычно переносил на ногах и лишь недавно стал заниматься своим здоровьем.

23 января Сергею Ефременко бы исполнилось 52 года.

Группа Marksheider Kunst была образована в Санкт-Петербурге в 1992 году и была одной из самых любимых у молодежи города. В творчестве музыкантов прослеживаются латиноамериканские и ямайские мотивы.

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