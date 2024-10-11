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Опубликовано 11 октября 2024, 20:43
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Умер во время матча: что случилось с 34-летним французским футболистом

Причиной смерти 34-летнего футболиста Алексиса Лескайля стал разрыв аневризмы.
Умер во время матча: что случилось с 34-летним французским футболистом

© Freepik

Во Франции умер 34-летний полузащитник футбольного клуба «Ла Шатеньере» Алексис Лескайль. Во время игры пятого дивизиона против команды «Анже» спортсмен внезапно упал на поле и потерял сознание.

Как пишет Ouest France, медики немедленно оказали ему первую помощь и доставили в больницу в Нанте, где ему провели экстренную хирургическую операцию. Несмотря на усилия медиков, Лескайль скончался.

По предварительным данным, причиной смерти стал разрыв аневризмы. Патология приводит к внутричерепному кровоизлиянию.

В связи с трагедией предстоящие матчи клуба «Ла Шатеньере» были перенесены на другие даты.

Ранее в Финляндии скончался знаменитый композитор и дирижер Лейф Сегерстам, написавший больше всех симфоний в истории музыки. Ем было 80 лет.

Источник фото:Freepik
Источник:Ouest France
Автор:Анна Воробьева
Теги:
франция
футболист
смерть
спорт