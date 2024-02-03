Умер во сне: ушел из жизни звезда фильмов «Рокки» Карл Уэзерс

На 77-м году жизни умер актер Карл Уэзерс, известный по роли Аполло Крида в фильмах «Рокки». Он скончался во сне 1 февраля.

Актер стал всемирно известным в 1976 году, когда получил роль Аполло Крида в фильме «Рокки» с Сильвестром Сталлоне — Уэзерс снялся и в последующих трех частях картины. Помимо этого, он сыграл в «Счастливчике Гилморе» с Адамом Сэндлером.

Последней его работой стала роль лидера Гильдии охотников за головами в фантастическом сериале «Мандалорец», сообщает NBC News.

Уэзерс проявил себя и в спорте. Он профессионально играл в футбол в команде государственного университета Сан-Диего и за «Окленд Рэйдерс». Однако Карл решил завершить спортивную карьеру, чтобы заняться актерским мастерством.

Адам Сэндлер назвал Карла Уэзерса «настоящей легендой» в своих социальных сетях.

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