Умер во сне актер из «Ходячих мертвецов» Фрэнк Прайс

Умер актер Фрэнк Прайс, известный по фильму «Ходячие мертвецы». Ему было 95 лет.

О смерти сообщает «Российская газета».

Сын Прайса Рой рассказал, что отец скончался во сне. Сценариста, продюсера, актера и телеменеджера не стало 25 авгутса.

Фрэнк Прайс родился в Иллинойсе. В прошлом занимал должность председателя совета директоров студии Columbia Pictures. Будучи в этой должности, отстаивал многие проекты, которые впоследствии стали хитами. Среди них работы «Назад в будущее» и «Охотники за привидениями». Был ответственным за 9 из 10 самых кассовых картин студии.

Прайс сыграл в военной драме 1995 года «Ходячие мертвецы», был продюсером фильма «Гладиатор».

Ранее сообщалось о смерти актрисы Келли Мак, сыгравшей в «Ходячих мертвецах». Причиной стала глиома нервной системы.