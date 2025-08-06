Причиной смерти Келли Мак из «Ходячих мертвецов» стала глиома нервной системы

Умерла американская актриса Келли Мак, сыгравшая в сериале «Ходячие мертвецы». Ей было 33 года.

Причиной смерти стала злокачественная опухоль - глиома нервной системы. Актриса продолжительное время лечилась, однако болезнь начала прогрессировать, сообщает Independent.

Похороны запланированы на 16 августа в Огайо, а поминки состоится позднее в Лос-Анджелесе, где Келли жила и работала последние 11 лет.

Известно, что в последние месяцы Мак уже не могла самостоятельно ходить и передвигались в инвалидном кресле. В марте она проходила лечение во Флориде и жаловалась подписчикам в личном блоге, что не может увидеть какие-то улучшения.

«Келли спокойно скончалась в субботу вечером рядом со своей любящей матерью Кристен и стойкой тетей Карен. Келли уже пришла ко многим своим любимым в виде разных бабочек. Ее будет так не хватать многим до глубины, что словами не передать», —приводит издание некролог сестры актрисы.

Келли Мак присоединилась к сериалу «Ходячие мертвецы» в девятом сезоне, где снялась в пяти эпизодах. Она снималась в эпизодах сериала 911. Ее последним проектом стал серила Chicago Med, вышедший в 2022 году. Кроме того, актриса зарабатывала на съемках в рекламе известных брендов.

Кроме того, в 2018 году она стала голосом Хейли Стайнфелд в роли Гвен Стейси в фильме «Человек-паук: через вселенные». Картина получила «Оскар». У Келли Мак остались родители, брат Паркер и сестра Кэтрин, бабушка и дедушка, а также возлюбленный по имени Логан.

Ранее была названа причина смерти музыканта Оззи Осборна. В официальном свидетельстве указано, что он скончался от инфаркта миокарда. В качестве сопутствующих заболеваний были указаны: ишемическая болезнь сердца и болезнь Паркинсона с вегетативной дисфункцией.