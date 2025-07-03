Умер ведущий радио «Комсомольская правда» Михаил Антонов

3 июля стало известно о смерти известного радиожурналиста Михаила Антонова. О его кончине сообщила пресс-служба радиостанции «Комсомольская правда». Указано, что у него была продолжительная болезнь.

«Именно Антонов 16 февраля 2009 года на частоте 97.2 FM произнес: «Здравствуйте-здравствуйте, друзья! В эфире радио «Комсомольская правда». А дальше уже история… Каждый день его голос звучал в домах по всей России», — написали Kp.ru.

Интересно, что изначально он не планировал работать в СМИ. Михаил окончил медицинское училище, во время армейской службы был направлен в Чечню, более года проработал в медицинской роте. После армии трудился фельдшером.

Его голос ежедневно звучал в домах миллионов россиян, став неотъемлемой частью эфира «Комсомольской правды». Коллеги и слушатели запомнят его как профессионала, пришедшего в журналистику необычным путем, но оставившего яркий след в истории российского радио.

Именно Антонов вел прямые эфиры по самым острым и резонансным темам. Именно он в 5 часов утра немедленно вышел в эфир, когда 24 февраля 2022 года началась Специальная Военная Операция.

Ранее мы писали о том, что петербургский журналист Аркадий Соснов умер в 76 лет после тяжелой болезни.