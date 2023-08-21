Умер ведущий артист московского театра «Эрмитаж» Алексей Шулин

Ведущий артист московского театра «Эрмитаж» Алексей Шулин умер на 56-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на художественного руководителя театра Михаила Левитина.

По словам мужчины, актера не стало в воскресенье, 20 августа поздно вечером.

«Он умер после тяжелой болезни, с которой очень мужественно боролся несколько лет», – сообщил Левитин.

Отмечается, что прощание со знаменитостью пройдет в среду, 23 августа.

Напомним, что Шулин родился 13 декабря 1967 года и являлся выпускником Горьковского театрального училища под руководством Ривы Левите. После завершения учебы работал 16 лет в Мурманском областном театре драмы, а затем перешел в московский театр «Эрмитаж».

Заслуженный артист запомнился ролями в спектаклях «Моя старшая сестра», «Зойкина квартира», «Кураж», «Изверг», «Судьба барабанщика», «Маленькое воскресное приключение», «Дон Кихот» и «Лир король». Также мужчина снимался в кино.

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