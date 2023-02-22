Умер ведущий актер «Ленкома» Борис Чунаев

Сегодня, 22 февраля, стало известно об уходе из жизни одной из звезд «Ленкома» Бориса Чунаева. О трагической новости сообщило руководство театра.

Борис Николаевич скончался в возрасте 85-ти лет, не дожив до дня рождения всего два месяца. Причина смерти пока не разглашается.

Много лет Чунаев был одним из ведущих артистов театра «Ленком». Он выходил на историческую сцену с 1967 года. Тогда он только окончил Школу-студию МХАТ и сразу же был замечен благодаря своему таланту и невероятному трудолюбию. Все эти годы он был предан своей работе и ни разу не изменил «Ленкому». В нем он играл в легендарных постановках Марка Захарова «Тиль», «Поминальная молитва», «Диктатура совести», «Пролетая над гнездом кукушки» («Затмение»), «Юнона и Авось».

Также Чунаев известен и по ролям в кинематографе. За свою карьеру он сыграл в десятках кинокартин, среди которых «Тренер Батя», «Полнолуние», «И возвращается ветер…», «Самый последний день», «Олигарх», «Беда от нежного сердца», «Баллада о старом оружии».

«Коллеги и друзья скорбят вместе с близкими и родными. Память о замечательном актере сохранится в наших сердцах и в сердцах зрителей», - отметили сотрудники «Ленкома» в своем сообщении.

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