Основатель группы «Гуляй Поле» Владимир Бойко скончался в одиночестве, сжимая в руке телефон

6 февраля ушел из жизни композитор, аранжировщик и один из основателей группы «Гуляй Поле» Владимир Бойко в возрасте 60-ти лет. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

О кончине музыканта изданию MK.RU рассказал его ближайший друг Юрий Городецкий, с которым они вместе создавали коллектив. По его словам, Владимира пять лет назад чудом спасли врачи Боткинской больницы, именно тогда он впервые оказался на грани смерти. В этот раз, к сожалению, никто сразиться за его жизнь не успел.

Композитор даже не успел вызвать бригаду скорой помощи, когда ему стало плохо. Его обнаружили мертвым, сжимающим телефон в руке. Городецкий сказал, что не знает, кому хотел сделать последний звонок Бойко – ему или же медикам. В любом случае, сделать у него это не получилось. Смерть наступила раньше.

Юрий поехал в морг сразу, как только узнал о кончине друга. Они общались с 1983 года и были очень близки, поэтому ему тяжело переживать утрату.

Напомним, что группа «Гуляй Поле» исполняла на концертах композиции самых различных жанров. Среди их репертуара был и рок, и народные песни. Коллектив всегда собирал полные залы и имел много поклонников.

Прощание с Владимиром Бойко пройдет в храме в честь Святого великомученика Георгия Победоносца в Одинцове 9 февраля.

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