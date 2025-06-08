Прожил четыре месяца после постановки диагноза: умер в 62 года дирижер Родольфо Сиглимбини

В Каракасе умер венесуэльский музыкант, один из ведущих дирижеров Латинской Америки Родольфо Сиглимбини. Ему было 62 года.

Официальная причина смерти не раскрывается, однако известно, что музыкант лечился от «тяжелого агрессивного заболевания», которое у него диагностировали в феврале 2025 года.

Информацию о смерти дирижера подтвердили на сайте Университета Чили.

Родольфо Сиглимбини с отличием окончил Королевскую академию музыки в Лондоне, работал с Симфоническим оркестром Каракаса, сотрудничал с коллективами в Европе и Южной Америке.

С 2019 года Сиглимбини руководил Национальным симфоническим оркестром страны.

Родольфо Сиглимбини ворвался на международную сцену в 1985 году. Он стал самым молодым дирижером, когда-либо участвовавшим в конкурсе в Безансоне, и стал финалистом.

В конце 2022 и 2023 годов Родольфо вел семинар по дирижированию в рамках дипломных программ по хоровому и оркестровому дирижированию в Институте музыки Калифорнийского университета.

Ранее умерла заслуженная артиста РФ Наталия Потапова, известная зрителям по сериалам «Слово пацана. Кровь на асфальте», «А у нас во дворе...» и «Склифосовский». Ей было 73 года.