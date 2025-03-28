Умер в возрасте 95 лет актер из «Щелкунчика» и балетмейстер Рэй Барра

В США умер танцовщик, балетмейстер, театральный менеджер и хореограф Раймонд Мартин Рамирес, известный под псевдонимом Рэй Барра. Он прославился во всем мире благодаря ролям в фильмах «Щелкунчик» и «Трамвай «Желание». 3 января артисту исполнилось 95 лет.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Также нет данных о том, где похоронят артиста. Известно, что он ушел из жизни 26 марта.

Рэй Барра окончил Школу балета в Сан-Франциско и школу Американского балетного театра. В 1949 году поступил в труппу Балета Сан-Франциско, а в 1953 году стал солистом.

Позже Барра добился успеха в Штутгарте, где сыграл ключевую роль в легендарном балете «Штутгартское чудо» под руководством Джона Крэнко. Вместе с балериной Марсией Хайде он создал главные мужские роли в постановках «Ромео и Джульетта» (1962) и «Онегин» (1965).

В 1966 году из-за несчастного случая во время репетиции Барра был вынужден досрочно завершить свою танцевальную карьеру. Он стал балетмейстером в опере в Берлине и Гамбургском балете, а также приглашенным хореографом Баварского государственного балета. Там он поставил «Дон Кихота» и «Лебединое озеро».

Кроме того, Барра снимался в кино. В 1956 году он дебютировал в картине «Продюсерская витрина». Фильмография артиста насчитывает около десяти лент, включая «Трамвай Желание» 1960 года и «Щелкунчик» 1964 года, сообщает Tanznetz.

Ранее в США умер бас-гитарист группы Jefferson Airplane Боб Харви. Ему было 90 лет. Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Он ушел из жизни 18 марта в больнице, однако известно об этом стало только сейчас.