Написал сценарий для драмы, получившей «Оскар»: умер сценарист и соратник Пола Верховена Герард Сутеман

Голландский режиссер, автор комиксов, актер и сценарист Герард Сутеман ушел из жизни. Ему было 88 лет. О смерти знаменитости пишет Российская газета со ссылкой на зарубежные СМИ.

Сутеман пришел в кино в конце 1960-х. Он известен как многолетний постоянный соавтор нидерландского режиссера Пола Верховена. Вместе они сняли ряд фильмов. Среди них есть номинированная на «Оскар» драма «Турецкие наслаждения». Ряд кинокартин из послужного списка сценариста имеет скандальный шлейф из-за повышенного уровня откровенности.

Одна из работ, к которой приложил руку Сутемана, все-таки получила «Оскар». Военная драма Фонса Радемакерса «Нападение», удостоилась награды как «Лучший фильм на иностранном языке». Герард написал для нее сценарий.

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