Причиной смерти парализованного актера Хишама Яниса стали последствия инсульта

Умер иорданский актер, драматург и писатель Хишам Янис. Ему было 78 лет.

Как сообщает портал Sbisiali, причиной смерти стали последствия обширного инсульта, перенесенного в далеком 2007 году. С тех пор Янис был парализован и прикован к постели. Известно также, что артист ушел из жизни 22 декабря.

Хишам Янис окончил юридический факультет университета в Каире, получил степень по политологии в Иорданском университете. Однако в студенческие годы увлекся театром.

В качестве сценариста Янис работал более чем над 80 сериалами, стал автором 15 пьес, а также писал песни для популярных артистов арабской эстрады.

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