Умер в возрасте 89 лет заслуженный артист России Генрих Вавилов

Умер заслуженный артист России, актер Пензенского драматического театра Генрих Вавилов. Ему было 89 лет.

Официальная причина смерти не раскрывается, однако известно, что актер продолжительно болел.

В настоящее время нет информации о том, где состоится церемония прощания с актером, и где он будет похоронен.

«Генрих Дмитриевич был невероятно доброжелательным, веселым и общительным человеком. Даже когда он уже не мог выходить из дома по состоянию здоровья, неизменно продолжал звонить коллегам, интересоваться жизнью театра, рассказывать анекдоты и забавные истории. Нам будет очень не хватать его на сцене и в жизни», - говорится в некрологе, опубликованном на сайте Пензенского драмтеатра.

В 1953 году Вавилов поступил в труппу Кузнецкого городского драматического театра. В 1961 году он перешел на службу в Пензенский драматический театр, где проработал 63 года, до последних дней жизни.

За заслуги перед искусством в 1984 году актеру было присвоено звание «Заслуженный артист РСФСР». Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Пензенской областью» и Почетным знаком Губернатора Пензенской области «Во славу земли Пензенской».

Ранее умер композитор «Пчелки Майи» и «Тарзана» Альфредо Гарридо. Ему был 91 год.