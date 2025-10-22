Умер в возрасте 85 лет ослепший после болезни актер Абделькадер Мутаа

Умер марокканский актер Абделькадер Мутаа, прославившийся ролью в фильме «Бандиты». Ему было 85 лет.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Известно, что актер ушел из жизни во вторник, 21 октября, в родной Касабланке. У него были серьезные проблемы со здоровьем, в последние годы жизни Абделькадер Мутаа ослеп и вынужден был прервать карьеру, сообщает Hespress.

Абделькадер Мутаа стоял у истоков марокканского театра. В 1970-х годах дебютировал в кино. В его фильмографии: «Рука Афродиты», «Кристиан», «Человек, который продал мир» и другие.

Ранее ушел из жизни в возрасте 80 лет греческий композитор Дионисис Саввопулос.