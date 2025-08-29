Театральный режиссер и художник Игорь Калинаускас умер в возрасте 80 лет

В возрасте 80 лет умер театральный режиссер, певец, писатель, психолог и художник Игорь Калинаускас. Об этом изданию «БИЗНЕС Online» рассказал психолог Сергей Петрушин.

Петрушин рассказал, что Калинаускас скончался в реанимации в Москве. Прощание с ним прошло 28 августа. После деятеля искусств кремировали.

Калинаускас создал целое направление в психологии и саморазвитии под названием «Школа». Методика его работы повлияла на несколько поколений психологов и людей, интересующихся самопознанием.

Игорь Калинаусках родился в Великом Новгороде 7 февраля 1945 года. С детства интересовался рисованием, но решил поступить в Театральный институт имени Бориса Щукина, где выучился на театрального режиссера. Уже в зрелом возрасте стал художником, не получив базового художественного образования.

В качестве театрального режиссера известен под фамилией Николаев. Поставил 68 спектаклей на сценах многих городов Советского Союза.

Как певец и композитор известен под псевдонимом Игорь Силин. Выступал в дуэте с выпускницей Киевского театрального института имени Карпенко-Карого Ольгой Ткаченко.

