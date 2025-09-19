Умер в возрасте 85 лет канадский журналист и радиоведущий Рене Омье-Руа

В Канаде скончался телеведущий, литературный критик и обозреватель Рене Омье-Руа. Ему было 85 лет.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Известно, что его сердце остановилось 14 сентября.

Карьера Рене Омье-Руа началась в конце 1960-х – начале 1970-х годов, когда он пришел работать на Радио Канады. Его неповторимый голос быстро стал визитной карточкой радиостанции. Рене вел сразу несколько программ, посвященных литературе, театру и кино.

Омье-Руа также работал в качестве журналиста, он публиковал многочисленные колонки и критические статьи в культурной прессе. За десятилетия Рене Омье-Руа зарекомендовал себя как один из самых востребованных представителей культуры Квебека. Он стал основателем журналов Nous и Ticket.

«Этот ведущий, пионер журналистики и культурной критики, был известен многим из нас и более 15 лет сопровождал наши утренние радиопередачи и культурные выходные до своего ухода на пенсию в июне прошлого года. От имени всех сотрудников Radio-Canada и от себя лично выражаю искренние соболезнования его семье и близким», - приводит некролог радиостанции издание Vingt55.

