Раскрыты подробности смерти Халка Хогана после «серьезных» проблем со здоровьем

Причиной смерти американского актера и рестлера Халка Хогана (настоящее имя Терри Джин Боллеа) стала остановка сердца. Его успели доставить в больницу живым, однако проведенные реанимационные мероприятия не принесли результата, и актер умер.

По данным New York Post, первый звонок в службу спасения поступил в 10 утра по местному времени. Прибывшие медики попытались спасти спортсмена с помощью непрямого массажа сердца, а затем его срочно доставили в больницу, где в 11:17 Хоган скончался, не приходя в сознание.

«Хоган испытывал серьезные проблемы со здоровьем», — сообщили журналистам в полицейском управлении Клируотера на короткой пресс-конференции.

При этом за несколько недель до смерти звезды фильма «Крутой Уокер» его друг, радиоведущий Тодд Клем сообщил, что актер плохо себя чувствует

«Хоган не может говорить, у него повреждена трахея или что-то ещё, у него проблемы, и это выглядит не очень хорошо», — приводит издание слова мужчины.

Однако родственники Халка тогда опровергли информацию и заверили, что с ним все хорошо.

По данным издания, Хоган за свою жизнь перенес 25 операций. Кроме того, он страдал от последствий травм, полученных за годы выступлений на ринге. Из-за сильных болей врачи прописали ему сильнодействующие препараты. Кроме того, у Хогана были проблемы с алкоголем, однако он смог побороть пагубную зависимость.

Ранее сообщалось, что Халк Хоган ушел из жизни 24 июля в возрасте 71 года.