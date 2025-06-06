Создатель франшизы «Пила» Джейсон Константин умер в 55 лет

В Лос-Анджелесе на 56-м году жизни скончался известный кинопродюсер Джейсон Константин, стоявший у истоков культовой хоррор-франшизы «Пила». Как сообщает Variety, причиной смерти стал рак мозга, с которым режиссер боролся долгое время.

Константин посвятил серии фильмов «Пила» более 20 лет — с момента выхода первой части в 2004 году. На момент смерти он работал над «Пилой 11», находящейся на стадии препродакшена, где должен был вновь появиться Тобин Белл. Последним завершенным проектом продюсера стала «Пила X, вышедшая в 2023 году.

Именно Константин убедил руководство Lionsgate, где занимал пост сопрезидента Motion Picture Group, поддержать первую «Пилу», что принесло студии многомиллионные сборы. Помимо этого, он участвовал в создании других успешных франшиз: «Джон Уик», «Неудержимые», «Достать ножи», серии фильмов о оборотнях Ginger Snaps.

Мужчина оставил после себя более 50 работ в качестве продюсера и режиссера.

Напомним, что франшиза «Пила» принесла Lionsgate свыше $1 млрд и стала одной из самых прибыльных в истории хорроров.

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