Умер в возрасте 85 лет американский дирижер и певец-тенор Джеймс Фанкхаузер

В США умер дирижер, педагог и певец-тенор Джеймс Фанкхаузер. Ему было 85 лет.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Также нет данных о том, где захоронен музыкант. Он ушел из жизни 13 июня, однако известно об этом стало только сейчас.

Джеймс Фанкхаузер окончил Юго-Западный колледж Канзаса, а позже поступил в Оберлинскую консерваторию в Огайо, где получил степень бакалавра музыки.

Он также получил диплом Королевской академии музыки в Лондоне по классу вокала и обучался дирижированию в Оксфорде. Его карьера началась благодаря кантатам Баха. В 1973 году Фанкхаузер возглавил хор Ванкувера и произвел триумф на нескольких международных конкурсах.

Особую известность артист приобрел в Канаде в области хоровой музыки.

«Фанкхаузер был огромной силой в канадской хоровой музыке, и его будет очень не хватать. Наши глубочайшие соболезнования его многочисленным близким», - говорится в некрологе на сайте The University of British Columbia.

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