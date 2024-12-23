Умер в возрасте 82-х лет звезда «Крепкого орешка 2» Арт Эванс

Умер актер Арт Эванс. Ему было 82 года. Артист прославился благодаря съемкам в популярных голливудских проектах. Среди них «Крепкий орешек 2». Об этом сообщает USA Today.

Источник выяснил, что долгое время Арт был болен. Несколько лет назад он узнал, что у него диабет. Из-за него у актера появились серьезные осложнения. Они и стали причиной его смерти.

Уход из жизни Эванса подтвердили его агенты. Они направили в СМИ обращение, в котором уточнили, что Арта не стало еще в субботу, 21 декабря.

Отметим, что в «Крепком орешке 2» артист снимался вместе с голливудской звездой Брюсом Уиллисом, который завершил карьеру из-за деменции. Сейчас он все время проводит дома под присмотром близких. На публике он проявляется крайне редко. О состоянии актера рассказывают его дочери, жена, а также бывшая возлюбленная Деми Мур.

Ранее умер актер из сериалов «Доктор Хаус» и «Декстер» Уэймонд Ли. Ему было 72 года.