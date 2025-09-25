Немного не дожил до юбилея: умер актер из сериала «Исаев» Николай Калинин

В возрасте 79 лет умер актер сериалов «Исаев» и «Учитель в законе» Николай Калинин. Он ушел из жизни 22 сентября.

О смерти сообщил Севастопольский академический русский драматический театр имени Луначарского. Там актер служил с 2000 года.

«Из Москвы пришли печальные известия - ушёл из жизни талантливый артист Николай Григорьевич Калинин», - говорится в некрологе.

Причины случившегося не уточняются.

Калинин известен по ролям в фильме «Русских характер», адаптациях сказок «Старик Хоттабыч», «Белоснежка». Женат на актрисе Людмиле Шкуркиной.

Одна из последних его работ на сцене – спектакль «Везунчики». Коллеги вспоминают об «удивительном даре человечности» Калинина, его душевности. Помимо работы на сцене и в кадре, он пел и устраивал творческие вечера.

Коллеги делятся: «Зрителям надолго запомнились его творческие вечера, где он пел - пел так, словно вёл задушевную, очень откровенную беседу о самом главном».

Коллектив театра выразил глубокие соболезнования сыну и друзьям артиста.

«Мы будем помнить вас, дорогой Николай Григорьевич. Совсем немного вы не дожили до восьмидесятилетнего юбилея», - отмечают в театре.

