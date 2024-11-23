Не дождался пересадки печени: на 77-м году жизни скончался рок-звезда Майк Пинера

Американский певец, гитарист, автор песен и продюсер Майк Пинера умер на 77-м году жизни. У знаменитости отказала печень, а пересадки новой он не дождался, передает Best Classic Bands.

Артист ушел из жизни 20 ноября. В сентябре рок-звезда отпраздновал свое 76-летие. А в начале 2024 года Пинер начал собирать деньги на трансплантацию печени, так как со своей у него были проблемы. По трагическому стечению обстоятельств, получить необходимую сумму до смерти музыканту не удалось.

Пинер родился в 1948-м во Флориде, а уже в 60-х начал профессиональную карьеру. В 70-х его треки занимали высокие позиции в музыкальных чартах. Кроме того, он сформировал свою группу Ramatan, а также был основным гитаристом группы Элиса Купера Special Forces.

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