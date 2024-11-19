Актер из «Ходячих мертвецов» Пол Тил умер в 35 лет от рака поджелудочной железы

В США умер актер Пол Тил, известный зрителям по сериалу «Ходячие мертвецы». Ему было 35 лет.

Информацию о смерти артиста подтвердила его возлюбленная Эмилия Торелло. Она уточнила, что Тил скончался 15 ноября, однако не раскрыла причину.

Вместе с тем, как пишет aif.ru, актер умер от рака поджелудочной железы. Об этом свидетельствуют некрологи в соцсетях, написанные его друзьями. Информации о том, где похоронен Пол Тил, не приводится.

Пол Тил начал актерскую карьеру в 12 лет. В его фильмографии есть роли в сериалах «Холм одного дерева», «Внешние отмели», «Ходячие мертвецы: Мир за пределами», «Глубокая вода».

Ранее в возрасте 92 лет умер известный японский поэт Сюнтаро Таникава.