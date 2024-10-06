Умер в возрасте 78 лет кардиохирург Ренат Акчурин, оперировавший Ельцина

Умер доктор медицинских наук, профессор, кардиохирург Ренат Акчурин, оперировавший первого президента России Бориса Ельцина. Ему было 78 лет.

Официальная причина смерти врача не раскрывается, однако известно, что он болел в течение продолжительного времени. О времени и дате прощания информации не приводится.

«Ренат Сулейманович Акчурин — в ряду легендарных личностей России… известен в России и за рубежом как ученый и специалист, развивший уникальные направления в восстановительной, сосудистой и кардиохирургии», — говорится в некрологе, опубликованном на странице полномочного представительства Татарстана в соцсети «ВКонтакте».

В 1996 Ренат Акчурин провел президенту Ельцину операцию коронарного шунтирования, после которой политик смог выдвинуться на второй срок. Кроме того, доктор Акчурин занимался наукой и был наставником молодых врачей.

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