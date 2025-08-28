Умер в возрасте 78 лет филиппинский режиссер Майк де Леон
В Маниле умер филиппинский режиссер и писатель Мигель де Леон, известный как Майк де Леон. Ему было 78 лет.
Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются.
Он начал свою карьеру в 1970-х годах и за творческую деятельность получил более 35 наград. При этом несколько раз демонстративно отказывался принимать присуждаемые ему престижные премии.
В 1972 году Де Леон снял две короткометражки. В 1975 году основал свою компанию - Cinema Artists Philippines.
После десятилетий перерыва в создании художественных фильмов Де Леон вернулся в 2018 году с фильмом «Гражданин Джейк».
Его фильмы получили международное признание: картина «Итим» дебютировала на Каннском кинофестивале, а ретроспектива его работ была показана в Музее современного искусства в Нью-Йорке в 2022 году, сообщает портал Abc-Cbn.
