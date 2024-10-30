«Не выдержало сердце»: в Москве на репетиции умерла 19-летняя студентка ВГИКа

В Москве умерла 19-летняя студентка ВГИКа из Серова Свердловской области. Девушка внезапно почувствовала себя плохо во время репетиции.

Подробности приводит Kp.ru.

Погибшая училась на втором курсе актерского факультета. Как рассказала ее подруга, 29 октября почувствовала недомогание на репетиции.

Студентку увезли в больницу, но врачи оказались бессильны.

«У нее не выдержало сердце… Она очень старательная и целеустремленная была, - воспоминает подруга.

В Москву прилетела мама погибшей.

В институте не комментировали смерть ученицы.

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