Умер в возрасте 76 лет один из ведущих словацких музыкантов Павол Кршка

Умер один из ведущих словацких музыкантов, пианист Павол Кршка. Ему было 76 лет.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Известно, что он ушел из жизни 10 августа в деревне Рудина района Кисуке-Нове-Место. Его похоронили 15 августа, сообщает Aktuality.sk.

Павол Кршка учился игре на фортепиано в Жилинской консерватории. Затем он окончил Братиславскую академию исполнительских искусств по классу композиции под руководством Александра Мойзеса.

С 1976 по 2009 год он преподавал теорию музыки и композицию в Жилинской консерватории.

Павол Кршка был известен в Словакии прежде всего как композитор церковных вокально-инструментальных произведений, которым он посвятил большую часть своей деятельности.

