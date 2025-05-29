Умер в 73 года актер Питер Квон из «Большого переполоха в маленьком Китае»

На 74-м году жизни ушел из жизни американский актер Питер Квон, наиболее известный по роли в культовом боевике Джона Карпентера «Большой переполох в маленьком Китае». Как сообщил представитель артиста изданию Variety, смерть наступила во сне во вторник вечером.

Уроженец Сакраменто, Калифорния, начал актерскую карьеру в конце 1970-х. За свою жизнь он снялся в десятках популярных сериалов, включая: «Команда А», «Чудо-женщина», «Полиция Майами», «Династия», «Секретарь МакГайвера» и другие проекты.

Среди его заметных киноработ – фильмы «Золотой ребенок», «Пресидио», «Блестящий куб» и другие. Всего в фильмографии актера более 70 проектов.

Квон активно участвовал в профессиональных организациях, более 10 лет входил в Национальный совет директоров Гильдии киноактеров (SAG), работал в Совете управляющих Телевизионной академии, состоял в исполнительном комитете Актерского отделения Академии кинематографических искусств.

Причины смерти не уточняются. Коллеги и поклонники вспоминают Квона как талантливого характерного актера.

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