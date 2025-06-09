Умер в возрасте 75 лет от инсульта доминиканский певец и композитор Чео Соррилья

Скончался доминиканский певец и композитор Чео Соррилья. 8 июня на родине музыканта подтвердили печальную новость. Об этом пишет Diariolibre.

Соррилья является одним из самых ярких представителей современной доминиканской музыки. Причиной смерти 75-летнего артиста стали последствия перенесенного инсульта.

Как сообщают местные СМИ со ссылками на коллег певца, Соррилья оставил после себя богатое творческое наследие. Его хиты Apocalipsis и Al nacer cada enero давно стали классикой национальной эстрады.

Музыкальная карьера Чео началась необычно – сначала он прославился как виртуозный трубач, и лишь потом получил профессиональное музыкальное образование. Его талант был отмечен на международном уровне: в 2016 году он стал первым доминиканцем, включенным в Зал славы латиноамериканских авторов песен в Майами.

Смерть артиста стала огромной потерей для латиноамериканской музыкальной сцены. Поклонники и коллеги вспоминают Чео Соррилью как неповторимого исполнителя, чье творчество навсегда останется в истории музыки.

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