ПОХОРОНИЛИ
Опубликовано 15 сентября 2025, 20:18
Актер Дмитрий Лагачев напророчил свою смерть в скороговорке для студентов

© Freepik

Алена Францукова не исключила, что заслуженный артист России Дмитрий Лагачев мог напророчить свою смерть. Актриса вспомнила, что он создал для своих студентов музыкально-речевое упражнение на основе сербской загадки.

«С такими словами: «Закукулено, замумулено, заколочено, зазамочено. И у вас не хватит мочи раскукулить, раззамочить», - рассказала Францукова в беседе с aif.ru.

Она также отметила, что раньше эта скороговорка звучала забавно, но сейчас приобрела совсем другой оттенок.

«Вот засколочено-зазамочено как раз о том, что произошло с ним», - констатировала Алена.

Напомним, 13 сентября известный по сериалу «Тайны следствия» актер Дмитрий Лагачев скончался от инфаркта. Он полностью отдавал себя работе и профессии: преподавал на кафедре режиссуры и искусства Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, участвовал в отборе актеров в театры.

Ранее от инфаркта умер иранский певец Омид Джахан. Ему было 44 года. Исполнитель почувствовал себя плохо сразу после выступления на фестивале фиников 12 сентября. Он внезапно потерял сознание за кулисами.

