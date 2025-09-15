Актер Дмитрий Лагачев напророчил свою смерть в скороговорке для студентов

Алена Францукова не исключила, что заслуженный артист России Дмитрий Лагачев мог напророчить свою смерть. Актриса вспомнила, что он создал для своих студентов музыкально-речевое упражнение на основе сербской загадки.

«С такими словами: «Закукулено, замумулено, заколочено, зазамочено. И у вас не хватит мочи раскукулить, раззамочить», - рассказала Францукова в беседе с aif.ru.

Она также отметила, что раньше эта скороговорка звучала забавно, но сейчас приобрела совсем другой оттенок.

«Вот засколочено-зазамочено как раз о том, что произошло с ним», - констатировала Алена.

Напомним, 13 сентября известный по сериалу «Тайны следствия» актер Дмитрий Лагачев скончался от инфаркта. Он полностью отдавал себя работе и профессии: преподавал на кафедре режиссуры и искусства Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, участвовал в отборе актеров в театры.

