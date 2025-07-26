Умер в возрасте 74 лет музыкант вокального трио «Меридиан» Николай Сметанин

Умер известный в Ивановской области музыкант, заслуженный артист РФ Николай Сметанин. Ему было 74 года.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Церемония прощания состоится 28 июля в Ивановской филармонии.

Карьера Сметанина началась в 1978 году, когда он начал выступать в составе вокального трио «Меридиан». Он делал аранжировки, благодаря которым вокал коллектива звучал оригинально.

«Большой музыкант, талантливый композитор, блестящий аранжировщик, музыкальный руководитель трио, он много сделал для музыкального развития любимого коллектива, для его славы, известности и в России и на всем огромном пространстве СССР, в зарубежных странах», - говорится в некрологе, опубликованном на странице Ивановской филармонии в соцсети «ВКонтакте».

Ранее на 73-м году жизни умер рязанский художник Виталий Петрушов. Что стало причиной смерти — не уточняется.