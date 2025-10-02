Умер в возрасте 74 лет главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Куприянов

2 октября на 75-м году жизни скончался главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов, занимавший этот пост с 2011 года. Об этом сообщили в редакции издания.

Его заслуги отмечены высокими государственными наградами, среди которых орден Дружбы и орден «Знак Почета». Президент России Владимир Путин вручил ему почетную грамоту за развитие СМИ.

Куприянов был полным кавалером профессиональных премий: «Золотое перо России» (за верность профессии), «Медиаменеджер России» и премия Союза писателей России за прозу.

Он был награжден медалью за строительство БАМа и являлся заслуженным работником культуры РФ.

Редакция «Вечерней Москвы» назвала смерть Куприянова невосполнимой утратой и выразила соболезнования его родным и близким. О месте и времени прощания с главредом сообщат позже.

