Умер четырехкратный чемпион СССР по хоккею Валерий Кузьмин

На 84 году жизни умер четырехкратный чемпион СССР по хоккею с шайбой Валерий Кузьмин. С 1958 по 1972 годы он был игроком «Спартака», проведя за команду в общей сумме 386 матчей.

Как отмечает sport24, за свою спортивную карьеру Кузьмин четырежды становился чемпионом СССР, дважды — обладателем кубка страны. Также на его счету множество серебряных и бронзовых медалей первенств СССР.

Причины смерти легенды отечественного хоккея не называются.

Недавно также скончался перенесший операцию на сердце экс-футболист «Стяуа» Хельмут Дукадам.