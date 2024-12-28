Опубликовано 28 декабря 2024, 16:011 мин.
Умер четырехкратный чемпион СССР по хоккею Валерий Кузьмин
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На 84 году жизни умер четырехкратный чемпион СССР по хоккею с шайбой Валерий Кузьмин. С 1958 по 1972 годы он был игроком «Спартака», проведя за команду в общей сумме 386 матчей.
Как отмечает sport24, за свою спортивную карьеру Кузьмин четырежды становился чемпионом СССР, дважды — обладателем кубка страны. Также на его счету множество серебряных и бронзовых медалей первенств СССР.
Причины смерти легенды отечественного хоккея не называются.
Недавно также скончался перенесший операцию на сердце экс-футболист «Стяуа» Хельмут Дукадам.