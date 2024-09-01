Мексиканский актер Хосе Мануэль Понселис умер в возрасте 70 лет

Умер популярный мексиканский актер и каскадер Хосе Мануэль Понселис, известный по сериалам «Улисс» и «Заклятье». Ему было 70 лет.

Смерть Понселиса подтвердили также в Национальной ассоциации актеров. «Национальная ассоциация актеров глубоко сожалеет о смерти нашего партнера Мануэля Понселиса. Наши соболезнования его семье и друзьям. Покойся с миром», — приводит некролог издание Heraldo.

Причина и обстоятельства смерти артиста не раскрываются. Также нет информации о том, где он будет похоронен.

Хосе Мануэль Понселис изучал визуальные искусства на факультете искусств и дизайна Национального автономного университета Мексики, а также получил диплом Школы искусств пластики. В обеих дисциплинах он проработал 40 лет.

Позже Понселис посвятил себя работе преподавателем в разных университетах, но также работал актером в мексиканских сериалах и фильмах.

Самыми известными работами в его фильмографии стали телепроекты: «Да здравствует Мексика!», «Тотем», «Исчезнуть полностью», «Я не хочу быть пылью», «Чужая печаль», «Посланники», «Ацтек», «Рикошет. Портрет мести», «Пыль», «Осада: Мексика», «Улисс», «Умереть в воскресенье», «Ноль и вперед 4», «Закон Ирода» и другие.

В 2017 году Понселис снялся в художественном фильме «Мечта на другом языке» режиссера Эрнесто Контрераса и получил премию за лучшую мужскую роль на Международном кинофестивале в Гвадалахаре.

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