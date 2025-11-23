Умер в возрасте 72 лет скрипач театра «Геликон-опера» Николай Жеренков

Умер старейший сотрудник театра «Геликон-опера», артист оркестра Николай Жеренков. Ему было 72 года.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Также нет данных о том, где и когда состоится церемония прощания. Известно, что артист ушел из жизни в субботу, 22 ноября.

«Его трудолюбие, преданность театру и искренняя любовь к музыке были примером для всех нас. Память о Николае Гаврииловиче Жеренкове навсегда останется в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — говорится в некрологе театра.

Отмечается, что Николай Жеренков был одним из основателей труппы и многие годы занимал место в группе первых скрипок.

В театре «Геликон-опера» посвятили заключительный показ серии «Травиаты» 23 ноября памяти ушедших из жизни артистов оркестра — Ольги Игоревны Одинцовой и Николая Гаврииловича Жеренкова.

«Мы благодарны, что столько лет они были с нами и дарили нам музыку — сегодня мы хотим отдать дань любви, памяти, уважения и ответить тем же», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что причиной смерти народного артиста России Виталия Мишле в возрасте 84 лет могли стать последствия инфаркта или инсульта, который он перенес несколько лет назад. Сердце актера остановилось в пятницу, 21 ноября.