«После этого уже не выходил на сцену»: раскрыта причина смерти народного артиста РФ Виталия Мишле

Причиной смерти народного артиста России Виталия Мишле в возрасте 84 лет могли стать последствия инфаркта или инсульта, который он перенес несколько лет назад.

«К сожалению, 4-5 лет назад он перенес удар, инфаркт или инсульт, его близкие не уточняли. После этого он уже не выходил на сцену. Последствия удара сказались на его состоянии», - рассказал знакомый артиста aif.ru.

Собеседник издания не смог уточнить подробности, а также не раскрыл, как прошли последние дни жизни Виталия Мишле.

Сердце актера остановилось в пятницу, 21 ноября. Информация о времени и месте прощания не уточняется.

Виталий Мишле служил в Московском театре оперетты с 1967 года. Кроме того, он известен зрителям по фильмам-спектаклям: «Севастопольский вальс», «Девичий переполох», «Прекрасная Галатея».

