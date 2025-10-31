Умер в возрасте 72 лет поэт, сценарист фильма «Круг Сансары» Баяр Жигтымов

Умер бурятский поэт и переводчик Баяр Жигмытов. Ему было 72 года.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Также нет информации о том, где и когда состоится церемония прощания.

Баяр Тумурович родился в Смоленске, однако его детство и юность прошли в Джидинском районе Бурятии, а также городах Гусиноозерск, Чита и столице Монголии, Улан-Баторе.

В 1975 году получил диплом Иркутского политехнического института по специальности инженер-теплоэнергетик. Однако еще в студенческие годы увлекся литературой.

Большое влияние на Жигтымова оказала встреча с Борисом Черных, который стал его первым наставником в литературе.

В 1976 году он был удостоен звания лауреата на Иркутской областной конференции «Молодость. Творчество. Современность».

В 1978 году его стихи впервые опубликовали в газете «Литературная Россия».

Баяр Жигмытов написал несколько поэтических сборников, включая «Лунная роса», «Пламя плеяд», «Стрела судьбы» и «Байкальское время». Он также написал сценарий к фильму о Бурятии «Круг Сансары».

Баяр Жигмытов за свое творчество удостоился звания заслуженного деятеля культуры Республики Бурятия, сообщает aif.ru.

Ранее на 85-м году жизни умер во сне последователь Брюса Ли, писатель Тим Тэкетт.