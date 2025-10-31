На 85-м году жизни умер во сне последователь Брюса Ли, писатель Тим Тэкетт

В США скончался писатель Тим Тэкетт, один из и пропагандистов наследия актера Брюса Ли. Ему было 84 года.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Известно, что он ушел из жизни 23 октября во сне, сообщает Black Belt.

Тэкетт начал заниматься боевыми искусствами в 1962 году, находясь на службе в Тайване.

В 1967 году он увидел Брюса Ли в Калифорнии и стал его почитателем.

Получив диплом Калифорнийского университета в Риверсайде в 1970 году, Тэкетт начал преподавать драматическое искусство в старших классах, но продолжал поиски знаний в области боевых искусств.

Он написал книгу о знаменитом актере, а также создал несколько руководств по боевым искусствам. Тим часто напоминал своим ученикам, что Джит Кун До — это исследование, а не стремление подражать Брюсу Ли.

